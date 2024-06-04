滑り止めマット付 キャットタワー 木製 多頭飼い 据え置き型 宇宙船 おしゃれ

用品の種類...据え置き型キャットタワー・猫家族は猫用品専門ブランドです(商標登録済み)。・三箇所に滑りマット付。取り外し可能。・組み立て後のサイズ 高さ175cm横62cm 縦42cm・木製なので掃除が簡単です。 ・宇宙船カプセルも水洗い可能です・据え置き型の木製キャットタワーは頑丈で安定性もあるので多頭飼い大型猫にもおススメです。★白と木の雰囲気がどんなお部屋にもマッチします。木製なので毛がつきにくくお手入れもしやすいです。多頭飼いできて大型猫でも大丈夫。★爪とぎできる支柱２本、猫ちゃんが大好きな宇宙船２個付き、キャットハウスも２か所です。【アフターサービス】詳しい日本語の組み立て説明書付き組み立て動画もあります日本企業、日本人対応



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