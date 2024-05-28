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アーテミス フレッシュミックス スモールブリード パピー 子犬 3kg 小粒
商品番号 U42547134503
商品名

アーテミス フレッシュミックス スモールブリード パピー 子犬 3kg 小粒
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 2,028 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アーテミスフレッシュミックススモールブリードパピー子犬3kg小粒ドッグフード★コメント無の即購入OKです。(北海道・沖縄除く)★新品★送料無料★賞味期限：2024年03月04日●価格に関して定価5,720円+送料→送料込み5,200円で出品します。※値引きは、複数購入の時、追加１品につき100円です。※１品での値引きコメントはお控えください。●発送に関して発送はヤマトです。段ボールで梱包していますが、神経質な方はご遠慮下さいm(__)m※北海道、沖縄の方は、送料としてプラス300円頂きたいので、即決せず、コメントください。●他にもフード、トリーツお得に出品しています。#私が出品しているドッグフード●他に出品しているアーテミスドッグ#私が出品しているアーテミスドッグフードよろしくお願いします。5200
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