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デビフ dbf 総合食 24缶
商品番号 I26685700141
商品名

デビフ dbf 総合食 24缶
ブランド名 デビフペット
特別価格 税込 1,794 円
在庫状況 あり

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商品詳細

賞味期限…2026年8月フードの種類···総合栄養食ペットの種類···犬フードの特徴···ウエットタイプペットフードの種類···一般食ペットの種類···犬ペットフードの形状···ウエットタイプ24缶・返品、交換などは致しかねます。予めご了承ください。値札の値段は店頭での価格です。このページの表記値段は送料込みでの値段となります。その他ご質問があればお気軽にコメントへお問合せください。#犬服　#犬　#犬用品　#dbf#缶詰　#チャリティー　#チャリティー商品　#ひだまりとひるねの会#ペットフード　#ドッグフード　#ウエットフード　#犬ご飯　#ラム肉　#ラム　#ミンチ　#フード　#まとめ買い　#ささみ＆レバーミンチ　#ささみ　#レバーミンチ　#dbf#デビフ犬服　犬　犬用品　dbf缶詰　チャリティー　チャリティー商品　ひだまりとひるねの会　ペットフードドッグフード　ウエットフード　犬ご飯　ラム　ラムミンチ　ラム肉　ミンチ　フード　まとめ買い　デビフ　ささみ＆レバーミンチ　ささみ　レバーミンチ
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