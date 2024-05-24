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ド犬 ペットステップ ッグスロープ ペットの階段 折り畳み式 木製 2段階
商品番号 J97266718475
商品名

ド犬 ペットステップ ッグスロープ ペットの階段 折り畳み式 木製 2段階
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 3,032 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ30cm～40cm2段階ドッグスロープ犬ドッグステップペットの階段ポータブルスロープ折り畳み式木製★ワンちゃんの足腰の健康のために★●商品説明●・ワンちゃんが高いベットやソファーに登るのを補助するためのペットスロープです！・サイズは、MとLがあり、Mサイズは2段階調節ができ、Lサイズは、4段階調節が可能です。・ナチュラルな色合いでとってもお洒落な木製のペットステップは、天然松材を使用しています。・ほぞ穴の接合部によって、高さの段階調節は安定した構造です。・歩行面には、滑り止めが施されていて、傷が付きにくくワンちゃんが滑りにくいカーペットを使用しています。・使用しない時は、折り畳む事ができるのでソファーやベットの下のスペースに収納出来るので場所を取らず、また持ち運びなどに便利です！◆製品情報◆サイズ：Mサイズ(2段階調節可能）高さ40cm×横×34cm×奥行き70cm高さ：30cm、40cm（2段階）梱包サイズ(cm）：Mサイズ40×75×6.5重量：Mサイズ　2.9kg耐荷重：70kg材質：天然松材
http://narcologia.ru/goods/encourage931172.html
http://narcologia.ru/goods/choice939485.html
http://narcologia.ru/goods/septet961319.html

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