FRAY I.D\n\nシアー楊柳パフブラウス

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【シルクタッチのしなやかな肌触りで心地よく着られるパフスリーブブラウス】【Design/Styling】軽やかで上品な艶と透け感のある楊柳素材を使用したペプラムブラウスです。デコルテの開きが女性らしい印象を与え、ふんわりとボリュームのあるパフスリーブや、くるみ釦がポイントになるフェミニンなデザインです。ウエストの切り替えでシルエットを美しく、バックウエストには共布のリボンで後ろ姿も印象的に。オンスタイル、リモート、会食にも万能なデザインでシチュエーションの幅が広がります。※照明の関係により、実際よりも色味が違って見える場合があります。またパソコン・スマートフォンなどの環境により、若干製品と画像のカラーが異なる場合もございます。予めご了承ください。商品の色味は、商品単品画像をご参照下さい。※商品画像はサンプルのため、色味やサイズ等の仕様に変更がある場合がございますので、予めご了承ください。カラー...ホワイト季節感...春季節感...春,夏柄・デザイン...無地袖丈...半袖季節感...春,夏,秋カラー...グレー