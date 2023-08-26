LEPORTE 東京ブラウス ペイズリー柄 テーラード ダブル 金ボタン ...

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#古着屋UNDERGROUNDレディース#古着屋UNDERGROUNDブラウス◇◇フォロワー様限定で価格交渉受け付けております。◇◇★〜2,999円→200円引き★3,000円〜4,999円→250円引き★5,000円〜6,999円→400円引き★8,000円〜9,999円→600円引き★10,000円〜→700円引きおまとめ購入で、さらに10%引き！■ブランド:LEPORTE東京ブラウス■サイズ：不明（M〜Lくらいだと思います）（平置き寸法）肩幅約41.5身幅約51袖丈約29着丈約52.5（＊着丈は「背面の首の付け根中央、バックネックポイントから裾までの長さ」です。リブや襟やフードは含みません。）※商品によっては実寸サイズを基に表記サイズとは違うサイズを記載させて頂いております。■素材：ポリエステル■カラー：くすみブルー ブルーグレー★•写真は実物、スマホで撮影しております！★写真をご確認ください（撮影の端末、撮影環境により、実際のお色と若干の違いがある場合がございます。)■商品説明とても良いコンディションです。★ブラウスとしては珍しいテーラードカラーのダブルボタンです。夏のライトジャケットとしても◎★レースを連想する、白地の模様★手の込んだ金ボタン■古着について★メンズ、レディース共に対象で御座います。★こちらは、厳選しました一点物になります。★当店で扱っている商品は全てUSED品になりますので、多少の使用感、毛玉、匂いなどある場合がございます。古着にご理解ある方のみ、お買い求め頂くよう、お願い致します。★アクセサリーやコサージュなどは含みません。★発送時のたたみ皺はご了承願います。★他にも、一点物のヴィンテージ古着、USA古着、イタリア製、菅田将暉系、常田大希系、y2k、大きいサイズ、オーバーサイズ、ゆるだぼ、セットアップ 柄シャツ、アロハシャツ、オープンシャツ、シアーシャツ、シースルーシャツ、ボロTシャツ、レザージャケット、和柄、昭和レトロなどあり。古着男子や古着女子、ふるじょの方に♪#古着屋UNDERGROUND132袖丈···半袖柄・デザイン···モザイク季節感···夏