ツイルフレアジャンパースカート　DOORS ドアーズ

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DOORS（ドアーズ）ツイルフレアジャンパースカート◆カラー：チャコール※ほぼブラックです。◆サイズ：M※2022年購入※目立った汚れやキズは見当たりませんが、見落としがあるかもしれません。ご了承ください。未使用ですが自宅保管品です。ご理解いただけます方のご購入をお願い申し上げます。