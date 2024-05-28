お得！プラチナ ダイヤモンド ネックレス ハートネックレス

プラチナとダイヤモンドのハートネックレス総重量12.5gチェーン pt8508.5gトップ D0.43ctpt9004gチェーンの長さは50cmですトップは縦約2.8cmです材質···プラチナ装飾···ダイヤモンド個人の自宅保管品であることをご理解いただき、画像でご判断をお願いいたします。値下げしました！



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