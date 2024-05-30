■美品■HERMESエルメス■90カレ【クイーンの戴冠式】シルク大判スカーフ■

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ご覧いただき有難う御座います★★★★必ずお読み下さいね★★★★誠に申し訳ありませんが、単品でのお値引きは行っておりませんm(__)m複数ご購入の場合のみ、多少(5%程度)のお値引きをさせて頂きますので宜しくお願い致しますm(__)m◆◆◆◆◆◆◆#小梅姫コレクション■未使用品美品■■HERMESエルメス90カレシルク大判スカーフ■【素材】シルク100%【size】約90×88.5cm【色柄】クイーンの戴冠式ブルーゴールドレッド【状態】未使用に近い美品(自宅保管品)10年程前に父親が海外旅行のお土産に母親に贈ったスカーフです。母親は2回程使用して、箱にしまって保管していたようです。特筆すべきダメージも有りませんし、使用感も殆んど感じないと思いますが、あくまでも自宅保管のお品になりますので、完璧をお求め方や細かな部分の気になる神経質な方のご購入はご遠慮くださいませ。リユース品にご理解の有る方のみの御購入宜しくお願い致しますm(__)m他にもHERMESLouisVuittonGUCCIETROChristianDiorFENDI等のブランドスカーフストールマフラーショール多数出品！！#HERMESスカーフ#エルメススカーフ#エルメス美品スカーフすカラー...ホワイトブルーゴールドレッドマルチカラー柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブルー