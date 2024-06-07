【✨美品✨】TORY BURCH ショルダー\u0026ハンドバッグ

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トリーバーチのショルダー\u0026ハンドバッグです。2.3年前、アウトレットで50000円程で購入しました✨数回使用し、付属の巾着に入れて保管していたので美品となります✨最後の写真のエンブレムのみ若干メッキが剥がれてる箇所がありますが、他は目立った傷などもなくまだまだ綺麗に使用できるものかと思います✨秋冬の差し色になるワインレッドです✨ゴールドチェーンのショルダーになっていて、取っ手を2つもちハンドバッグにしてもよし、片方だけ伸ばしてショルダーバッグとしても使用できます✨size※素人実寸値のため悪しからず。縦:約17cm横:約25cm幅:約7.5cmチェーンハンドバッグ時:約22cmショルダーバッグ時:約40cm