Munsingwear マンシングウェア ゴルフウェア ポロシャツ 新品タグ付

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ご覧頂きありがとうございます。そろそろ最終価格です(⁠^⁠^⁠)マンシングウェアMunsingwearゴルフウェアポロシャツ半袖レディースサンスクリーンボーダー半袖ポロシャツ赤に近いピンク【新品未使用タグ付】【定価→14.300円】レディースＭ着丈→61.5cm肩幅→36cm袖丈→15.5cm身丈→62cm身幅→44cm太陽光を反射することで衣服内の温度上昇を抑えるクーリング機能【サンスクリーン】を採用。フロントの大きなカレッジプリントと脇を無地にすることで締まった印象に見せるところがポイント。素材本体/ポリエステル59%綿40%ポリウレタン1%衿、袖口部/綿100%特長遮熱吸汗速乾UPF15カラー...ピンク袖丈...半袖季節感...春,夏,秋柄・デザイン...ボーダーザノースフェイスヘリーハンセンパタゴニアモンベルエーグルデサントキーンアンダーアーマーナイキプーマニューバランスアシックスミズノヨネックスフィラリーボックチャンピオンラコステハーレービラボンラルフローレンティンバーランドマリメッコナノ・ユニバースラグナムーンネストローブセシルマクビーバラクアズールタケオキクチビームスザラムアムアファンの方もご覧頂けたら幸いです☆カラー...ピンク袖丈...半袖季節感...春,夏,秋