新品　未使用　vis ブラウス　トップス

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商品詳細
ビスの【洗える】【2WAY】オープンショルダーシアーチュニックブラウスです。新品、未使用、タグ付きですが、自宅保管ご理解の上ご購入ください。色はピンクです。定価は5400円ほどでした。オンラインでは売り切れているようです。発送の際は、折りたたみ、圧縮する可能性があります。
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