●ツムグ tumugu;●リネン フリル ブラウス●

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商品詳細
袖のフリルは二の腕が隠れる長さです♪合わせやすいネイビー。1度着用、手洗い済です。状態良いですが神経質な方は御遠慮ください。後ろはボタンになっています。前にしてシャツっぽくも着ていただけます。羽織りとしても。ドルマンスリーブさらっとしていてとても涼しいです。着丈約F58/B60身幅63センチ※日本製定価15000円程ツムグミズイロインドフェリシモサニークラウズハルメクララビギンジャーナルスタンダードイエナガリャルダガランテリネンブラウスフォグリネンワーク
http://narcologia.ru/goods/tenet965363.html
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