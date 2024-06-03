【新品未開封】ポケモンカード　レイジングサーフ　シュリンク付き

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商品詳細
ポケモンカード レイジングサーフ1BOXシュリンク付き新品未開封ヨドバシオンライン購入。納品書は付属なしです。商品の特性上、神経質な方は購入お控えください。元々の箱の状態や中身での評価はご遠慮下さい。ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットポケモンポケモンカードボックスBOXボックスパックシングル···ボックス(box)
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