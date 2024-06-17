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VANGUARD VEO SELECT 55BT ローリングバックパック
商品番号 U59144094509
商品名

VANGUARD VEO SELECT 55BT ローリングバックパック
ブランド名 バンガード
特別価格 税込 11,130 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨドバシカメラで新品を購入しました、ほとんど使うことなく、中に防湿剤を入れて保管しておりました。ご検討よろしくお願いいたします。スーツケース容量···41〜60Lカラー···ブラック
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