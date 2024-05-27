キーボード 電子ピアノ onetone OTK-54N ホワイト 白 54鍵盤

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商品詳細
キーボード電子ピアノonetoneOTK-54Nホワイト白54鍵盤練習のため使用していましたが、不必要となりましたのでお譲りします。動作確認済み。付属品は写真にあるものが全てです。(説明書、アダプター、ヘッドホン)楽譜立てはありませんのでご了承ください。簡単な清掃済みですが、動作には問題ない小傷や汚れもあります。写真にて状態ご確認ください。【商品説明】✔︎初めてのキーボードとして練習やステップアップに最適な通常サイズのボックス型54鍵盤を搭載。✔︎アダプター／電池の2WAY駆動✔︎家庭用コンセントで使用できる専用電源アダプター付属。乾電池（別売り単3）でも駆動しますので、屋外や施設など電源の確保が難しい場所での演奏も可能です。鍵盤：54(C2～F6)音色：300リズム：300ソング：50接続端子：ヘッドフォン(ミニステレオ端子）スピーカー：5”出力：3Ｗ重量：約3.5kgサイズ：830×330×90mm
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