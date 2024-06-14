TIFFANY ティファニー リターントゥ ハート ネックレス チョーカー ...

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商品詳細
【商品情報】ブランド：TIFFANY/ティファニータイプ：リターントゥハートネックレス素材：SV925【サイズ（実寸サイズ）】チェーンの全長：39cmトップ︰縦19.5mm✕横20.8mm 重量：50.4g 【付属品】保存袋【商品状態】使用に伴う擦り傷がございますが、大きなダメージは無く、まだまだご使用出来ると思います。超音波洗浄済みです。こちらの商品古物商がいりますブランド市場で仕入れた物で全て正規品です。購入時期や使用頻度などは分かりかねますので宜しくお願いします。No.3594
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