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TIFFANY ティファニー リターントゥ ハート ネックレス チョーカー
商品番号 R95876805681
商品名

TIFFANY ティファニー リターントゥ ハート ネックレス チョーカー
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 19,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品情報】ブランド：TIFFANY/ティファニータイプ：リターントゥハートネックレス素材：SV925【サイズ（実寸サイズ）】チェーンの全長：39cmトップ︰縦19.5mm✕横20.8mm　重量：50.4g　【付属品】保存袋【商品状態】使用に伴う擦り傷がございますが、大きなダメージは無く、まだまだご使用出来ると思います。超音波洗浄済みです。こちらの商品古物商がいりますブランド市場で仕入れた物で全て正規品です。購入時期や使用頻度などは分かりかねますので宜しくお願いします。No.3594
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