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畳表　下駄　レディース　21.8cm
商品番号 X12447193519
商品名

畳表　下駄　レディース　21.8cm
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

畳表の下駄になります。鼻緒は生成り綿です。一度だけ履いて外出したのでソールに小石の挟まった跡があります。台には特に汚れはないと思います。通常より鼻緒が太めなので、沢山歩く方でも痛くなりにくいと思います。※小傷などの見落としがある可能性がありますが、返品・返金は受け付け出来ませんのでよくご検討下さい。ーーー［サイズ］長さ21.8cm巾8.5cm高さ（つま先）2.5cm（かかと）5.6cm靴のサイズが21.0cm〜22.5cmの方用です。舟形　焼き桐
http://narcologia.ru/goods/calling770950.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant75382.html
http://narcologia.ru/goods/unusable798674.html
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