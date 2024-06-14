畳表　下駄　レディース　21.8cm

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女物 畳表下駄 こっぽり – 着物道楽みなとや



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婦人畳表付右近下駄台 オーダーメイド下駄 女性用 和装履物店 現代屋



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畳表の下駄になります。鼻緒は生成り綿です。一度だけ履いて外出したのでソールに小石の挟まった跡があります。台には特に汚れはないと思います。通常より鼻緒が太めなので、沢山歩く方でも痛くなりにくいと思います。※小傷などの見落としがある可能性がありますが、返品・返金は受け付け出来ませんのでよくご検討下さい。ーーー［サイズ］長さ21.8cm巾8.5cm高さ（つま先）2.5cm（かかと）5.6cm靴のサイズが21.0cm〜22.5cmの方用です。舟形 焼き桐