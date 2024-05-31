  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
未使用☆ポーチ付きA.S.Manhattaner's 2WAY総柄バッグ NVY
商品番号 N22260835604
商品名

未使用☆ポーチ付きA.S.Manhattaner's 2WAY総柄バッグ NVY
ブランド名 エーエスマンハッタナーズ
特別価格 税込 2,323 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

未使用☆A.S.Manhattaner's2WAY総柄ナイロンバッグネイビー猫柄ポーチ付きマンハッタナーズの、可愛らしい猫柄のナイロンバッグです♫ショルダーストラップ付きで2WAYで使えます。ボールチェーンでバッグ自体に取り付けも可能な、お揃いのミニポーチつき。こちらも未使用品です。手頃なサイズ感に、ポケットが多くて使いやすい作りもマンハッタナーズらしい♡何年か前に母のために買ったものですが、使わないままでしたので出品しました。■外側　ファスナーポケット×1　　　　マグネットポケット×2　内側　センター室　上部ファスナー開閉　　　　　　　　　　ファスナーポケット×1　　　　　　　　　　オープンポケット×2　　　　サイド室(マグネット開閉)×2■本体　縦20cm×横37cm×マチ14cm　ハンドル2cm×21cm(レザー切り替え部分)　ショルダーストラップ1.8cm×62cm〜115cm　ミニポーチ　縦12.5cm×横21cm■付属品：ショルダーストラップ、ミニポーチ■宅急便匿名配送を予定しております。ご希望の配達時間帯がありましたら、取引メッセージにてお知らせくださいませ。■リユース品の特性上、神経質な方はご購入をお控え下さいませ。■まとめ買いはご購入前にコメントをお願いします(^^)2点以上お買い上げで商品価格合計3000円未満　200円商品価格合計3000円以上　500円商品価格合計8000円以上　1000円お値引きさせていただきます(^^)ほかの出品商品もぜひご覧下さいませ#はぴはぴ♡バッグコレクション#はぴはぴ♡メルカリ商品ラインナップ素材···ナイロンカラー···ブルー
http://narcologia.ru/goods/Sydney169549.html
http://narcologia.ru/goods/stair917400.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate765648.html
未使用☆ポーチ付きA.S.Manhattaner's 2WAY総柄バッグ NVY
agnes b VOYAGE(アニエスベーボヤージュ) / 2WAYトートバッグ/インナー ...
未使用☆ポーチ付きA.S.Manhattaner's 2WAY総柄バッグ NVY
agnes b VOYAGE(アニエスベーボヤージュ) / 2WAYトートバッグ/インナー ...
未使用☆ポーチ付きA.S.Manhattaner's 2WAY総柄バッグ NVY
agnes b VOYAGE(アニエスベーボヤージュ) / 2WAYトートバッグ/インナー ...
未使用☆ポーチ付きA.S.Manhattaner's 2WAY総柄バッグ NVY
サークルポーチ付き2wayトートバッグ【Depral/デプラル】セレモニー ...
未使用☆ポーチ付きA.S.Manhattaner's 2WAY総柄バッグ NVY
ポーチ付き2WAYショルダーバッグ[品番：NHGW0003183]｜non-hedge ...
未使用☆ポーチ付きA.S.Manhattaner's 2WAY総柄バッグ NVY
agnes b VOYAGE(アニエスベーボヤージュ) / 2WAYトートバッグ/インナー ...
未使用☆ポーチ付きA.S.Manhattaner's 2WAY総柄バッグ NVY
agnes b VOYAGE(アニエスベーボヤージュ) / 2WAYトートバッグ/インナー ...
未使用☆ポーチ付きA.S.Manhattaner's 2WAY総柄バッグ NVY
新品】ポーチ付き2wayバックの通販 by ジャンボジャンボ's shop｜ラクマ
未使用☆ポーチ付きA.S.Manhattaner's 2WAY総柄バッグ NVY
2Wayポーチ付きレザーショルダーバッグ[at2049] | レディース ...
未使用☆ポーチ付きA.S.Manhattaner's 2WAY総柄バッグ NVY
2Wayポーチ付きレザーショルダーバッグ[at2049]
未使用☆ポーチ付きA.S.Manhattaner's 2WAY総柄バッグ NVY
agnes b VOYAGE(アニエスベーボヤージュ) / 2WAYトートバッグ/インナー ...
未使用☆ポーチ付きA.S.Manhattaner's 2WAY総柄バッグ NVY
2Wayポーチ付きレザーショルダーバッグ[at2049] | レディース ...
未使用☆ポーチ付きA.S.Manhattaner's 2WAY総柄バッグ NVY
2Wayポーチ付きレザーショルダーバッグ[at2049] | レディース ...
未使用☆ポーチ付きA.S.Manhattaner's 2WAY総柄バッグ NVY
2Wayポーチ付きレザーショルダーバッグ[at2049] | レディース ...
未使用☆ポーチ付きA.S.Manhattaner's 2WAY総柄バッグ NVY
新品】ポーチ付き2wayバックの通販 by ジャンボジャンボ's shop｜ラクマ

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru