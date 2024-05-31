未使用☆ポーチ付きA.S.Manhattaner's 2WAY総柄バッグ NVY

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未使用☆A.S.Manhattaner's2WAY総柄ナイロンバッグネイビー猫柄ポーチ付きマンハッタナーズの、可愛らしい猫柄のナイロンバッグです♫ショルダーストラップ付きで2WAYで使えます。ボールチェーンでバッグ自体に取り付けも可能な、お揃いのミニポーチつき。こちらも未使用品です。手頃なサイズ感に、ポケットが多くて使いやすい作りもマンハッタナーズらしい♡何年か前に母のために買ったものですが、使わないままでしたので出品しました。■外側 ファスナーポケット×1 マグネットポケット×2 内側 センター室 上部ファスナー開閉 ファスナーポケット×1 オープンポケット×2 サイド室(マグネット開閉)×2■本体 縦20cm×横37cm×マチ14cm ハンドル2cm×21cm(レザー切り替え部分) ショルダーストラップ1.8cm×62cm〜115cm ミニポーチ 縦12.5cm×横21cm■付属品：ショルダーストラップ、ミニポーチ■宅急便匿名配送を予定しております。ご希望の配達時間帯がありましたら、取引メッセージにてお知らせくださいませ。■リユース品の特性上、神経質な方はご購入をお控え下さいませ。■まとめ買いはご購入前にコメントをお願いします(^^)2点以上お買い上げで商品価格合計3000円未満 200円商品価格合計3000円以上 500円商品価格合計8000円以上 1000円お値引きさせていただきます(^^)ほかの出品商品もぜひご覧下さいませ#はぴはぴ♡バッグコレクション#はぴはぴ♡メルカリ商品ラインナップ素材···ナイロンカラー···ブルー