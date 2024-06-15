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LAVENHAM フード付キルティングコート　36
商品番号 B78085064267
商品名

LAVENHAM フード付キルティングコート　36
ブランド名 ラベンハム
特別価格 税込 3,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LAVENHAMフード付キルティングコート　サイズ36茶ポリエステル100%ラベンハムのキルティングコートです。イギリスサイズ36です。だいたいSサイズくらいかと思います。数回着用しましたが、全体的に綺麗な状態です。即購入OKです。質問や値下げ交渉などお気軽にどうぞ。カラー···ブラウンジップ・ボタン···ボタン留めフード···フードあり（取外し不可）季節感···秋冬#コート
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