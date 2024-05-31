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海外限定 ノースフェイス　クロスバッグミニ　ミニショルダーバッグ
商品番号 U86319015497
商品名

海外限定 ノースフェイス　クロスバッグミニ　ミニショルダーバッグ
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 2,807 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※市場に出回っている数が減っていて、希少なモデルですので、早い物勝ちです！！コメント無しで購入下さい！※全ての商品を送料無料で販売していますので、・「値引き可能ですか？」など、金額の明示の無い抽象的な値下げにはお答え致しません。・基本的には、値引き交渉はご遠慮願いたいです。・５００円以上の値下げ要求には、お答え致しません。・２回以上の値下げ要求、質問がしつこい方に対してはコメントしません。・品番や、タグの画像はリクエストされても、お答えしません。海外販売ノースフェイス　クロスバッグミニ　ミニショルダーバッグキッズの商品なのですが、レディースとしても、小柄な男性でも十分お使いになれるショルダーバッグになります。マチがあるので、スマートフォン、ポケットテッィシュやAirPodsなど結構色々入るかと思います。カラー：ブラックサイズ：横：12cm縦：19cmマチ：4cm肩ひも：最大に伸ばして約122cm#迅速丁寧を心がけます♪出品一覧他にも多数出品していますので、よろしければ見て下さい！！※海外基準の商品ですので、縫製ほつれや、汚れ、一部色付き、ジッパーの空け閉めが、やや硬いなどはご了承下さい。※寸法につきましては、代表的なサイズになります。その為、発送する商品が、上記の寸法とは限りません。また、商品の寸法は、許容範囲の誤差がありますので、サイズが違うのに、部分的に寸法が同じ位という事は、あり得ますが、了承下さい。#タウンユース#キャンプ#アウトドア#バーベキュー#登山#ハイキング#トレッキング#キャンプコーデ#日本未発売#バルトロ#ヌプシ
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