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TIFFANY\u0026Co. ティファニーTスマイルK18ネックレス　スモール
商品番号 E42835013657
商品名

TIFFANY\u0026Co. ティファニーTスマイルK18ネックレス　スモール
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 34,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···K18(18金)イエローゴールドです。去年沖縄の免税店購入です。数回の使用で大きな傷はないと思います。よろしくお願いします。美品です。
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