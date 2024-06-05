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※値下げ【GIANNI CAHIARINI】2way bag
商品番号 V76205593606
商品名

※値下げ【GIANNI CAHIARINI】2way bag
ブランド名 ジャンニキャリーニ
特別価格 税込 2,582 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド:GIANNICAHIRINI種類:2way素材:牛革(本革)カラー:ベージュ/クロサイズ:幅→30cm奥行→9cm高さ→24cm約5年程前に購入。使用回数は少ない為持ちてや角の擦れも無く、全体的にはきれいです。若干の使用感がありますが特に問題なく使用できます。内面も綺麗です。※写真で内面をご確認ください。使用してから自宅で保管しておりました。傷が付きにくいしっかりした本革で、かっちりしており普段はもちろんフォーマル/シックな服装にも合う鞄だと思います。中古品になりますので、ご理解頂ますようお願い申し上げます。※値下げ交渉可カラー...ベージュ種類...その他ショルダーバッグ
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