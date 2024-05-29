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MUVEIL ドッキングシャツ
商品番号 L80868333169
商品名

MUVEIL ドッキングシャツ
ブランド名 ミュベール
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中に着てるTシャツとドッキングしたシャツです。首元のパールもオシャレです。色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント
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