MUVEIL ドッキングシャツ

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商品詳細
中に着てるTシャツとドッキングしたシャツです。首元のパールもオシャレです。色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント
http://narcologia.ru/goods/peroration610515.html
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