未使用◆COHINA コヒナ　半そでブラウス　半そでシャツ

ご欄いただきありがとうございます小柄さん低身長さん向けブランドCOHINAコヒナで購入したフレアスリーブスキッパーシャツですタグつきの未使用品ですお袖がフレアーになっていて二の腕をカバーしてくれます首元はＶネックでスッキリ、金ボタンがアクセントになっていますサイズ XS肩幅 約35㌢身幅 約50㌢着丈 約62㌢定価 8,030円税込自宅保管品ですので気にされる方は購入をお控えください低身長小柄オフィスカジュアル



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