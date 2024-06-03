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未使用◆COHINA コヒナ　半そでブラウス　半そでシャツ
商品番号 K57739016180
商品名

未使用◆COHINA コヒナ　半そでブラウス　半そでシャツ
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 1,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご欄いただきありがとうございます小柄さん低身長さん向けブランドCOHINAコヒナで購入したフレアスリーブスキッパーシャツですタグつきの未使用品ですお袖がフレアーになっていて二の腕をカバーしてくれます首元はＶネックでスッキリ、金ボタンがアクセントになっていますサイズ　XS肩幅　　約35㌢身幅　　約50㌢着丈　　約62㌢定価　　8,030円税込自宅保管品ですので気にされる方は購入をお控えください低身長小柄オフィスカジュアル
http://narcologia.ru/goods/preference108538.html
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