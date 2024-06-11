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ロンハーマン　トップス　ゆったり　美品
商品番号 L26078311356
商品名

ロンハーマン　トップス　ゆったり　美品
ブランド名 ロンハーマン
特別価格 税込 1,591 円
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商品詳細

こちらで購入しましたが残念ながら同じようなのがたくさんあったので出品致します。とろみ生地で刺繍がかわいいデザインです。色はヴィンテージグレーのような感じです。目立った汚れなどはありません。サイズは写真をご確認下さい(^o^)宜しくお願い致します。カラー...グレー季節感...春,夏,秋,冬
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