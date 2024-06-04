【コロンビア】アルパインウェイIIエンブロイダリーショートスリーブTシャツ

ソフトな肌ざわりとドライな着心地が魅力的。シンプルでコーデに取り入れやすいＴシャツソフトな肌ざわりのコットンポリエステル素材を使用した半袖Ｔシャツ。吸湿速乾機能「オムニウィック」を採用しているため汗を素早く吸収し、ドライな着心地を保ちます。左胸に施したシンプルなロゴ刺繍がワンポイント。程よくゆとりのあるボックスシルエットに長めの袖丈で、ボトムスを選ばず様々なコーディネートに取り入れやすいアイテムです。【特徴】・コロンビア独自の吸湿速乾機能「オムニウィック」・コットンポリエステル素材・左胸のブランドロゴ刺繍・程よくゆとりのあるボックスシルエット・ボトムスを選ばず様々なコーディネートにマッチ2023年5月購入新品タグ付きレディース Sサイズ¥4,730#コロンビア#Columbia#登山#キャンプ#吸汗速乾



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