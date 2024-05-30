Secret Honey バイカラーフリル肩開きブラウス

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シークレットハニー バイカラーラッフルセットアップ-

1度着用しましたが目立った傷、汚れはありません。♱素人保管のため神経質な方や気になる方は御遠慮下さい。♱香水の匂いが少しついてしまっているのでそちらも気になる方は御遠慮ください。♱梱包時のたたみジワなどご了承ください。♱返品、クレームは受け付けておりません。♱即購入OK、お値下げ不可×✝️ちゃんと読んでからご購入ください✝カラー···ブラック袖丈···半袖