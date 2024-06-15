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アンテプリマワイヤーバッグ パッリア ラージ
商品番号 A34221662550
商品名

アンテプリマワイヤーバッグ パッリア ラージ
ブランド名 アンテプリマワイヤーバッグ
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ワイヤーコードとサテンリボンを織り交ぜたラージサイズです。ラージは広めにとられたマチが特徴で、お荷物をたくさん入れても型崩れしにくく、通勤・通学や旅行などに活躍してくれます。数年前に購入し、数回使用後自宅で保管していました。目立った傷や汚れはありませんが、中古品のためご理解ください。チャームはつきません。週末の発送となります。カラー···ゴールド
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