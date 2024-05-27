ジョンペトルーシーピックアップ

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商品詳細
ジョンペトルーシーシグネイチャーピックアップです。数年前に新品購入し取り付けていましたがこの度またピックアップを交換した為出品しました。質問等あればなんでもコメントください。 リアピックアップはFスペースになります。
http://narcologia.ru/goods/preference817638.html
http://narcologia.ru/goods/calling951650.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring58896.html
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