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ジョンペトルーシーピックアップ
商品番号 L32290055349
商品名

ジョンペトルーシーピックアップ
ブランド名 ディマジオ
特別価格 税込 4,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジョンペトルーシーシグネイチャーピックアップです。数年前に新品購入し取り付けていましたがこの度またピックアップを交換した為出品しました。質問等あればなんでもコメントください。　リアピックアップはFスペースになります。
http://narcologia.ru/goods/preference817638.html
http://narcologia.ru/goods/calling951650.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring58896.html
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