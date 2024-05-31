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ロシカリエ　コート　新品未使用⭐︎美品
商品番号 I53231638041
商品名

ロシカリエ　コート　新品未使用⭐︎美品
ブランド名 ロシカリエ
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロシカリエのコート。アンティーク調のボタンが付いています。10年ほど前に購入しましたが一度も着ず、室内で吊るして保管していました。折りたたんで発送します。ベージュ色で分厚い生地です。サイズ2身幅68身丈45袖丈55(素人の採寸としてご理解ください)4枚目のボタンの写真が実際の色味に近いです。お値下げしました⭐︎
http://narcologia.ru/goods/unusable667074.html
http://narcologia.ru/goods/peroration942815.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical891101.html

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