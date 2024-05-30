ZARA 2023 LIMITED EDITION XS ポケット付きワンピース

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着用1回のみ一枚できるよりも中にロンT来たり、上にカーディガン羽織ったり重ね着すると可愛いいです着丈110センチ身幅38センチゴム上がり元値10990円袖丈···袖なしカラー···ベージュ柄・デザイン···無地季節感···冬季節感···春、冬季節感···春、秋、冬季節感···春、夏、秋、冬