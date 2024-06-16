新品未使用　ノベルティバッグ

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amerivintage(アメリヴィンテージ)非売品トートバッグ38500円以上購入で貰える数量限定のノベルティオリジナルトートバッグです。ノベルティとは思えないほどしっかりとした作りで、普段使いはもちろん、A4サイズやノートパソコンも入るゆったりサイズなので、お仕事や小旅行にもおススメ。春夏にぴったりな大人可愛いトートバッグです。内側両サイドにボタンがついており、形を変えてもお使いいただけます。内ポケット有り。縦:32cm、横:46.5cm、マチ:16.5cmストローバック