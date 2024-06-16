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新品未使用　ノベルティバッグ
商品番号 K16317313469
商品名

新品未使用　ノベルティバッグ
ブランド名 アメリヴィンテージ
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

amerivintage(アメリヴィンテージ)非売品トートバッグ38500円以上購入で貰える数量限定のノベルティオリジナルトートバッグです。ノベルティとは思えないほどしっかりとした作りで、普段使いはもちろん、A4サイズやノートパソコンも入るゆったりサイズなので、お仕事や小旅行にもおススメ。春夏にぴったりな大人可愛いトートバッグです。内側両サイドにボタンがついており、形を変えてもお使いいただけます。内ポケット有り。縦:32cm、横:46.5cm、マチ:16.5cmストローバック
http://narcologia.ru/goods/reinforcement35699.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring511196.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce684755.html
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