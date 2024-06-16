ルイヴィトン　オンザゴー　 MM

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一年程、何度か使用しております目立った傷は見受けられませんが神経質な方はご遠慮くださいませ。付属品お付けします。※ショッパーは折った状態となります。※ご購入ご希望の方のみシリアルナンバーお伝え致します。その名の通りビジネスシーンからショッピングまで休む間もないほど活躍するバッグ「オンザゴーMM」。忙しい女性の必需品を持ち運ぶのに充分な高い収納力が魅力です。片面にはクラシカルなジャイアント・モノグラムキャンバスを、もう片面にはモノグラム・リバースを使用し、2つのバッグを一体化したようなデザインに仕上げました。2本ずつ添えたトロンハンドルとショルダーストラップで、さまざまな持ち方をお楽しみいただけます。35x27x14cm(幅x高さxマチ)素材：モノグラム・キャンバス、モノグラム・リバースキャンバストリミング：モノグラム・キャンバス、モノグラム・リバースキャンバスライニング：テキスタイル金具（色：ゴールド）ファスナー式内フラットポケット内ポケットx2ロングハンドルx2ハンドルの頂点からバッグ上部までの長さ：24cmハンドル：ダブル