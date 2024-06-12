【新品】COACH コーチ　ショルダーバッグ　ポシェットショルダー

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商品詳細
ご覧いただき、ありがとうございます＾＾いいね！フォロー大歓迎☆気になることございましたらコメント欄にてご相談ください♡新品タグ付きです♪コーチ COACHショルダーバッグポシェットショルダーF57549オールオーバーフローラル レイラ クロスボディ ショルダーバッグ ○サイズ(一番大きい部分)タテ 15cmヨコ 24cmマチ 5cmショルダー128cm調整可能平置き実寸（素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。）■購入元大手ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み正規品ですので、ご安心くださいm(__)m丁寧に梱包し、1〜2日程度で発送いたします。その他の商品お探しでしたら#peachshops 続々入荷中です！！
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