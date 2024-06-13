試着のみ！GALLARDAGALANTE ブラウス

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サイズ FREE￼￼脇下幅48cm着丈62.5cm家で試着のみの美品です！とてもきれいな薄いブルーのお色です。襟元から中心にステッチ刺繍が施されています。袖口のボタンは艶消しのゴールドです。お色は、1,2枚目が近いです。 東京のショップで18000円くらいで購入したものです。自宅保管品につき、御理解ある方でお願い致します。#ユナイテッドアローズ #アナザーエディション#スピックアンドスパン #ドゥーズィエムクラス#イエナ #トゥモローランド #アダムエロペ#デプレ #ENFOLD#ADORE#LIESSE色···ブルー袖丈···長袖