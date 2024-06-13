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試着のみ！GALLARDAGALANTE ブラウス
商品番号 E77828811498
商品名

試着のみ！GALLARDAGALANTE ブラウス
ブランド名 ガリャルダガランテ
特別価格 税込 1,862 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ　FREE￼￼脇下幅48cm着丈62.5cm家で試着のみの美品です！とてもきれいな薄いブルーのお色です。襟元から中心にステッチ刺繍が施されています。袖口のボタンは艶消しのゴールドです。お色は、1,2枚目が近いです。　東京のショップで18000円くらいで購入したものです。自宅保管品につき、御理解ある方でお願い致します。#ユナイテッドアローズ　#アナザーエディション#スピックアンドスパン　#ドゥーズィエムクラス#イエナ　#トゥモローランド　#アダムエロペ#デプレ　#ENFOLD#ADORE#LIESSE色···ブルー袖丈···長袖
http://narcologia.ru/goods/passivity18083.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador991506.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit36086.html
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