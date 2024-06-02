モスキーノ　シャツ　ブラウス　フリル　ストライプ　ボリューム袖　白　80s 90

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モスキーノフリルストライプシャツブラウスストライプ柄とスリムなくびれラインの美シルエットなシャツブラウスです✿ふんわりとした袖とフリルが可愛いです＾＾●カラー：ホワイト●実寸：肩幅 42.5cm／袖丈 59cm／着丈 65.5cm／身幅 45cm（平置き採寸です。多少の誤差はご容赦ください）大きく目立った汚れなどございませんが、自宅保管、USED品とご理解頂きご購入をお願い申し上げます。☆ご質問はお気軽にコメントください！！#niccoのトップス一覧プラージュ イエナ アパルトモン ドゥーズィエムクラストゥモローランド エストネーションロンハーマンなどお好きな方に❤︎