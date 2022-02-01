テレキャス向け オールローズウッドネック

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オールローズウッドみたい！テックウッド材を使用したバッカス「BTE-TW ...



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Fender Japan TL69-Rose Wood Telecaster Order EXTRAD 1990年製買取 ...



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俺の楽器・私の愛機】1261「ジョージのテレキャスとドンズバ!」 | BARKS



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完結編】夢のオールローズ・ギター完成！｜連載コラム｜木材〜トーン ...



エレキギター】Fender George Harrison Telecaster発売（抽選販売 ...



Fender Japan ALL ROSE TELECASTER TL69-115 買取致しました｜愛品館 ...



Guitar Gallery File.0002 / Kz All Rose TL 22F #20200217 | Kz ...

FenderLicensedWDMusicReplacementNeckforTelecasterWDMusicって言うFender公式ライセンスパーツメーカーが出しているオールローズウッドのテレキャスター向けネックです。数年前に直接販売元のアメリカから新品で購入取り寄せて、国内のプロギターリペアショップでナット製作からネック全体調整してもらいました。ヘッドストックにはFenderのデカール貼って表面薄くラッカー塗装しています（ネック全体も薄くラッカー塗装）。22フレット、指板R緩め、ネックは握った感じそこそこ太めです。当方所有のFenderUSAやJapanのテレキャスターのボディと組み合わせて使っていましたが、今回機材整理のため出品です。中古ネックになりますのであまりにも細かく事を気にしすぎる方は購入ご遠慮ください。なお、本品はFender純正販売ネックではございません。主な仕様等は以下です。完動品、写真掲載品が同梱。フレット残9割ロッド余裕あり仕様感ややありネックほぼ真っ直ぐFender純正チューニングペグ付きWood:RosewoodwithRosewoodFingerboardFrets:22,Dunlop6105Profile:Modern\"C\"ShapeTrussRodAdjustment:AtHeadstockTunerHoleSize:Modern25/64\"(10mm)ScaleLength:25.5\"Radius:12\"NutWidth:111/16\"Inlay:PearlDot1stFretThickness=0.83in.12thFretThickness=0.88in.即購入OKですが、他フリマでも出品中につきタイミング次第では売り切れの可能性ございます。