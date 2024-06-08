【超美品】ジャーナルスタンダード　ピエロカラー　シアー　ブラウス

こちらの商品はお値下げ不可です。プロフィールをご一読下さい。ご購入の際はご一読頂いたと判断させて頂きます。タグはありませんが、未使用品です。ボリュームのあるピエロカラーが特徴的なブラウスです。透け感があり、これから秋まで長く着て頂けます。サイズ着丈 65肩幅 38身幅 49折り畳んでジップロックに入れ、封筒にてポスト投函致しますのでご了承下さる方に。#ジャーナルスタンダード#シアーシャツ



シアーギャザープルオーバー（シャツ／ブラウス）｜JOURNAL STANDARD ...



2wayシアーブラウス ☆ ブラウス 2way シアー 長袖 ボリュームスリーブ ...



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シアージャガードオープンカラーシャツ（シャツ／ブラウス）｜JOURNAL ...



2wayシアーブラウス ☆ ブラウス 2way シアー 長袖 ボリュームスリーブ 落ち感 上品 羽織り レディース ピエロ



シアーサテンハイネックブラウス（シャツ／ブラウス）｜JOURNAL ...



シアードットフリルカラーブラウス



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シアータンブラー/ストライプポケットシャツ（シャツ／ブラウス ...



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