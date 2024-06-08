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【超美品】ジャーナルスタンダード　ピエロカラー　シアー　ブラウス
商品番号 G78577444398
商品名

【超美品】ジャーナルスタンダード　ピエロカラー　シアー　ブラウス
ブランド名 ジャーナルスタンダード
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらの商品はお値下げ不可です。プロフィールをご一読下さい。ご購入の際はご一読頂いたと判断させて頂きます。タグはありませんが、未使用品です。ボリュームのあるピエロカラーが特徴的なブラウスです。透け感があり、これから秋まで長く着て頂けます。サイズ着丈　65肩幅　38身幅　49折り畳んでジップロックに入れ、封筒にてポスト投函致しますのでご了承下さる方に。#ジャーナルスタンダード#シアーシャツ
http://narcologia.ru/goods/Stanford13473.html
http://narcologia.ru/goods/message867127.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic352312.html

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