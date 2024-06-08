【IENA取扱】STARMELA ボヘミアン刺繍ブラウス

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◇プロフィール一読願います◇【IENA取扱】イエナSTARMELAスターメラMADSIEEMBTOPボヘミアンエスニックヒッピーエンブロイダリー刺繍ブラウストップスホワイトmadeinindiaインド製サイズ：S(着丈61身幅55肩幅41袖丈52)状態：◯(ワンシーズン着用・汚れありません)定価：¥17,600インポートブランド、STARMELAのこだわり刺繍の長袖ブラウスです。首元のレースアップデザインが今年らしいエスニックな雰囲気を演出してくれます。全体にあしらった刺繍が爽やかな着心地で、合わせるものによってはシーズンレスに着れる優秀アイテムです。コットンで透け感があります。シンプルなデザインはボトムを選ばずに着こなしの幅が広がる1枚です。自身は前で結ぶとバランスが悪いので肩を落として着用していました！(画像9枚目)＜STARMELA(スターメラ)＞ロンドン発のエスニック調ブランド。世界中を旅してインスピレーションを受け、リゾート着でありながら街中でも着られる服をデザインしています。独特の刺繍やビーズ使いが特徴で、ウェアはイギリスらしい洗練されたパターンや色使いが魅力的。DeuxiemeClasse.RayBeams取扱ブランドです。RonHerman.ヌキテパnequittezpasお好きな方にも◎≪即購入推奨しており、購入前コメント不要です≫値下げ交渉や質問中でも即購入可能です。買いたいです、購入希望です、などの宣言不要です。※良い評価50以下の方に、普通評価を頂く事が続いております...。残念ですが良い評価50以下の方の購入意思はコメント欄よりご連絡下さい。