JENNE ドットチュールトップス

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JENNEのドットチュールトップスです！サイズはS。着丈...57cm、バスト...84cm肩幅.34cm、袖丈...21cmアームホール...15.5cm5.6回着用してます！質問あればコメントください。