JENNE ドットチュールトップス

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商品詳細
JENNEのドットチュールトップスです！サイズはS。着丈...57cm、バスト...84cm肩幅.34cm、袖丈...21cmアームホール...15.5cm5.6回着用してます！質問あればコメントください。
http://narcologia.ru/goods/recommended450890.html
http://narcologia.ru/goods/seamless734629.html
http://narcologia.ru/goods/response934142.html
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ボリュームチュールカットソー
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