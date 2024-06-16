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JENNE ドットチュールトップス
商品番号 A92372522251
商品名

JENNE ドットチュールトップス
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JENNEのドットチュールトップスです！サイズはS。着丈...57cm、バスト...84cm肩幅.34cm、袖丈...21cmアームホール...15.5cm5.6回着用してます！質問あればコメントください。
http://narcologia.ru/goods/recommended450890.html
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