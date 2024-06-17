【ドロヘドロ】半袖プリントカットソー Tシャツ ブラック サイズL

たくさんの商品の中から、こちらをご覧いただきありがとうございますm(__)m------------------------------------------【フォロー\u0026まとめ買いでお得に！！】フォロー：『5%OFF』フォロー\u00262点以上購入：『10%OFF』3点目以降も購入金額から『10%OFF』ご購入前に、フォロー割、まとめ買い割とコメントをお願いします！まとめ買いご希望の場合は、フォロー後にご希望の商品番号(下記記載)もコメント下さい！-----------------------------------------【商品一覧】#モリの古着屋------------------------------------------■商品番号：a1809■ブランド：ドロヘドロ■サイズ詳細平置き採寸(cm)着丈:約66身幅:約49肩幅:約45袖丈:約22■色:ブラック■商品説明目立った傷や汚れはありません。綿100％■取引時の注意点素人採寸の為、多少の誤差がございます。古着にご理解のある方のみご購入の程宜しくお願い致します。商品は出品時にチェックしておりますが、見落とした小さな穴や汚れ等のダメージがある場合がございますがご了承ください。発送の際服を圧縮させていただく場合がございます。保管上または梱包でのシワはご了承ください。撮影環境により写真と実際の製品の色が異なる場合がございますので、ご了承ください。犬を飼っています。作業部屋には入れないようにしていますが、アレルギーの方はご注意ください。お客様同士のトラブル防止の為専用ページなどは作っておりませんので、ご了承ください。カラー...ブラック袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...クルーネック季節感...夏



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