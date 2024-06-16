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商品詳細
コウシジャガードテーラーショートシャツ価格…￥4200ブランド…JEANASISカラー···グレーサイズ…フリーサイズ(cm…身幅54、肩幅50、着47、袖丈24)袖丈···半袖季節感···春、夏、秋(素材は画像参照)状態…ZOZOTOWNで購入、新品未着用ですが袋と値札はナシです。(画像2枚目までZOZOTOWNから引用)各、価格比較↓↓ZOZOTOWN、WEAR(新品)…￥7150某フリマアプリ(中古)…￥4000保存状態状態がいい事を考慮し、当ページでも￥4000で販売させて頂きます！⚠️他のページの商品もご購入頂いた場合、値下げやオマケも考えておりますので、ぜひご検討ください！#服#古着#ファッション#コーディネート#コーデ#黒#ブラック#白#ホワイト#グレー#シャツ#ショートシャツ#ショート#ミニ#トップス#Vネック#羽織#春物#夏物#秋物#JEANASIS#ブランド#ウィメンズ#女性もの#レディース#新品#未使用#クール系#ボタン
http://narcologia.ru/goods/sucrose865140.html
http://narcologia.ru/goods/waveform158617.html
http://narcologia.ru/goods/moisture764269.html
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JEANASIS コウシジャガードテーラーショートシャツ
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新品 カイキンショートシャツSS シロ系