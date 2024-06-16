タイムセール　エリオポール　キャミソール

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商品詳細
身幅約43Tシャツの上や、薄手のニットの上に重ね着して着ると可愛いです^^スカートやパンツスタイルどれにも合わせやすいです^^セレクトショップでセールで8000円くらいで購入し、二回着用しました。なかなか出番が無くて、サイズアウトしたのできれいなうちに使っていただける方にお譲りします。(中の黒のインナーは含みません！)
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