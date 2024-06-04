定価1万7千円！ジャーナルスタンダード チェックフランネルシャツ



タータンチェック フランネルシャツ（シャツ／ブラウス）｜JOURNAL ...



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ジャーナルスタンダード フランネルシャツ 赤チェック



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journalstandardのチェックシャツです。愛用しておりましたが、とても品質が良く非常に美品です。▽商品情報定価 1万7000円色 ブルー・ベージュのタータンチェックサイズ M首元のボタンのところのデザインに一癖あります♡擦れやすい襟裏はしっかりと裏地がついており、長く愛用していただけます。非常に美品ではありますが、着用者敏感肌のためブランドタグ\u0026製品タグありません。ご了承ください。------------------ご質問一覧・------------------管理no.------------------カラー···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···チェック素材···コットン季節感···春、秋、冬テイスト・シーン···カジュアル