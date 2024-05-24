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IENA シリコンワッシャーコットンシャツ 38サイズ
商品番号 Y62757550944
商品名

IENA シリコンワッシャーコットンシャツ 38サイズ
ブランド名 イエナ
特別価格 税込 1,469 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本当の本当に最終価格！！新品未使用、即購入OKライムカラー38サイズ（36と38の2サイズの展開です。）定価16500円【2022SS】IENA今季のおすすめアイテム、カラーシャツです。色がキレイなコットンシャツで、程よくカジュアル感があるワッシャー加工にしています。ダブルステッチなどもカジュアルなポイントです。シルエットはややルーズで、裾が広がるような抜け感のあるデザインです。カラー×カラー、カラー×柄、カラー×ベーシックなど、様々なスタイリングに取り入れてみてください。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊透け感：なし裏地：なし伸縮性：なし光沢感：なし生地の厚さ：普通＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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IENA シリコンワッシャーコットンシャツ 38サイズ
IENA シリコンワッシャーコットンシャツ 38

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IENA シリコンワッシャーコットンシャツ 38 | フリマアプリ ラクマ

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シリコンワッシャーコットンシャツ/--/コットン/YLW/無地

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IENA シリコンワッシャーコットンシャツ 38

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シリコンワッシャーコットンシャツ◇ | イエナ(IENA) | 22050900549010 ...

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IENA シリコンワッシャーコットンシャツ 38サイズ
22SS/シリコンワッシャーコットンシャツ/長袖シャツ/38/コットン/PNK

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