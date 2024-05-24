IENA シリコンワッシャーコットンシャツ 38サイズ

本当の本当に最終価格！！新品未使用、即購入OKライムカラー38サイズ（36と38の2サイズの展開です。）定価16500円【2022SS】IENA今季のおすすめアイテム、カラーシャツです。色がキレイなコットンシャツで、程よくカジュアル感があるワッシャー加工にしています。ダブルステッチなどもカジュアルなポイントです。シルエットはややルーズで、裾が広がるような抜け感のあるデザインです。カラー×カラー、カラー×柄、カラー×ベーシックなど、様々なスタイリングに取り入れてみてください。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊透け感：なし裏地：なし伸縮性：なし光沢感：なし生地の厚さ：普通＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊



IENA シリコンワッシャーコットンシャツ 38



IENA シリコンワッシャーコットンシャツ 38 | フリマアプリ ラクマ



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