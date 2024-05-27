美品♪フェラガモ　折財布　ブラックレザー　ガンチーニ　箱ケアカード付き

フェラガモの折財布です。【商品説明】フェラガモのしっとりとしたブラックマットレザーの折財布です。前面蓋部分には光沢を抑えた青銅色のロゴ入り金具が付いています。ホック式の蓋を開けると小銭収納があります。小銭収納の内側はロゴ入り生地になっています。反対面にはガンチーニ金具のついホックがついており、開けると多数のカード収納とお札収納があります。イタリア製【状態】全体的に少しの使用感があります。中古品になりますので、よく見ると小傷やスレがあるかもしれませんが、全体よく見た範囲で、目立つ傷や汚れ、スレ、角スレ、ホックの不具合など見当たりません。小銭収納の内部にも、汚れやシミ、黒ずみ、ニオイは見当たらず、綺麗な状態かと思います。写真の通りですので、ご確認の上、ご検討をお願い申し上げます。【サイズ】横 約16㎝縦 約9.5㎝幅 約1.5㎝【付属品】フェラガモの箱フェラガモのケアカード素材···本革カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···長財布財布形/開け口···二つ折りカラー···ブラック素材···レザー(本革)柄・デザイン···無地#フェラガモ#フェラガモ財布#フェラガモ折財布



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