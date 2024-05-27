ロングワンピース/黒にモスグリーンのレース/フリーsize/綿、シルク/7分袖

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商品詳細
ご覧頂き有難うございます。※一度も着ないでクローゼットに仕舞っていたものです。「nonnondorl」collection■カラー...ブラックにモスグリーンのレースをあしらったロングワンピース■両脇のポットが可愛い❗■ちょっとしたパーティー等、季節感なく着れると思います。■袖丈...七分袖■後ろウエストから脇にかけループでウエストを調節できます。■シルクが入っているので、落ち感があります。◆綿60%シルク40%肩幅………40cm脇幅………56cmウエスト…50cm袖丈………47cm総丈………123cm+レース5cm♪︎シルク混ですので、小さい小じわはご理解下さい。♪︎写真の出方により赤くなっていますが、真っ黒です。♪︎後ろファスナー
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