RIMOWA リモワ 南京錠 ダイヤルロック キーリング 未使用

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。リモワの南京錠です。サイズ：約6㎝ご自身で3桁の，番号を設定していただけます。初期設定は000になっています。画像にあるものが全てとなります。撮影する為、一度袋から取り出しました。個人保管の為、完璧を求める方、神経質な方のご購入はお控え下さい。#RIMOWA#リモワ#スーツケース#カギ#マルチホイール#ファスナー#南京錠
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