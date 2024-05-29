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上質　オールドコーチ　coach ハンドバッグ【美品　ビンテージ】
商品番号 D48109532508
商品名

上質　オールドコーチ　coach ハンドバッグ【美品　ビンテージ】
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 7,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···牛革(本革)カラー···レッド90年代に流行ったオールドコーチと呼ばれるビンテージバッグです。上質で柔らかく、とても分厚いレザーを贅沢に使っているのが特徴です。底部分　17、10cmくらい、高さ１４cmくらい(4-5枚目写真のサイドの計測)です。都内のデパートで購入しましたが、使う機会がないまま保管されていました。
http://narcologia.ru/goods/perforce791365.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador281606.html
http://narcologia.ru/goods/freezer286398.html
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