上質　オールドコーチ　coach ハンドバッグ【美品　ビンテージ】

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素材···牛革(本革)カラー···レッド90年代に流行ったオールドコーチと呼ばれるビンテージバッグです。上質で柔らかく、とても分厚いレザーを贅沢に使っているのが特徴です。底部分 17、10cmくらい、高さ１４cmくらい(4-5枚目写真のサイドの計測)です。都内のデパートで購入しましたが、使う機会がないまま保管されていました。